COMMENTAAR. Onze Chef Voetbal over de rampavond van Anderlecht: “Paars-wit komt nu wel in heel slechte papieren”

Anderlecht komt nu wel in heel slechte papieren. De twee op vijftien is stilaan dramatisch en, erger met het oog op de toekomst: het centrale duo Kompany-Sandler viel uit. Sandler speelde absoluut geen goede wedstrijd – slap uitverdedigen, niet scherp genoeg defensief –, maar de invallers Kana en Cobbaut zijn niet geruststellend voor de toekomst. Op de flanken staan ook nog eens de tieners Sardella en Dewaele.

We mogen ons niet blindstaren op het gegeven dat Anderlecht zich in de slotfase gevaarlijker toonde dan in de hele wedstrijd voordien. Paars-wit heeft Kompany nodig. Die greep echter naar de hamstrings ...