In de allereerste topper van het nieuwe seizoen hield kampioen Genk de drie punten thuis tegen Anderlecht dankzij een doelpunt van Mbwana Samatta. Dit zijn onze punten.

Gaëtan Coucke 6

Had het geluk dat paars-wit stokte in de zone van de waarheid en hij zo weinig in actie moest komen.

Casper De Norre (79’) 6

Had een degelijke klik met Ito. Verdedigend stond hij zijn mannetje ...