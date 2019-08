Bondsvoorzitter Mehdi Bayat: “Ja, clubs wilden Martinez binnenhalen”

Na het EK 2020 loopt het contract van bondscoach Roberto Martinez af. Het gevoel leeft dat de Spanjaard daarna België zal verlaten omdat de roep van clubs te groot wordt.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat ontkent niet. “Roberto neemt veel verantwoordelijkheid op zich. Maar als hij vertrekt, zal het niet meer als een kaartenhuisje ineenstuiken”, zegt de bondsvoorzitter. “Er staat een stevige structuur nu. Ik heb er vorig jaar heel hard op gedrukt om zijn contract al vóór het WK te verlengen tot 2020. Ik denk niet dat het zin heeft om het contract al te verlengen voor het EK van volgend jaar. Tenzij dat de wens is van beide partijen. Maar dat gesprek was er nog niet.”

“Roberto is een man van waarden. Is hij gesolliciteerd geweest door clubs sinds hij bondscoach is? Natuurlijk. Maar hij is een gentleman, die de clubs altijd doorverwees naar Bart Verhaeghe en mij. Hij ligt onder contract. We zullen zien waar hij zin in heeft. En het resultaat op het EK zal wellicht ook een invloed hebben. On verra.”