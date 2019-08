Poolse speleoloog dood teruggevonden

Al een week zoeken reddingwerkers in het Poolse Tatra-gebergte naar twee speleologen. Ze kwamen vorig weekend vast te zitten in een diepe grot nadat de toegangstunnel was ondergelopen. Donderdagavond werd het levenloze lichaam van een van de twee teruggevonden. Van zijn collega ontbreekt ieder spoor.

Samen met vier anderen trok het duo vorige zaterdag de Wielka Sniezna-grot binnen. Met een gangenstelsel van 24 kilometer, 800 meter onder de grond, is het een van de grootste grotten van Polen. Toen de problemen begonnen, raakte het duo afgescheiden van hun metgezellen, die wel boven raakten en alarm sloegen.

Van bij de start was duidelijk dat de reddingsactie een race tegen de tijd zou worden. Maar de zoekactie werd meteen bemoeilijkt door noodweer. Bij onweer in het gebied vielen gisteren vijf doden, onder wie twee kinderen. (agg)