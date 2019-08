Russen sturen mensrobot de ruimte in

Het lijkt wel een beeld uit Star Wars. In de Russische Sojoez-capsule die onderweg is naar het Internationale Ruimtestation ISS zit een robot in de stoel van de commandant. Fiodor oogt een beetje menselijk: hij heeft benen, armen en handen met telkens vijf vingers. Volledig uitgerust om zelfstandig de reis naar het ISS te volbrengen, lijkt het wel. In werkelijkheid doet het automatische navigatiesysteem alle werk.

In het ruimtestation zal Fiodor tien dagen lang kosmonaut Aleksandr Skvortsov bijstaan in vijf à zes geheim gehouden experimenten. Wellicht zal Fiodor helpen bij allerlei klusjes – hij kan solderen en lassen – om na te gaan hoe hij het doet bij zeer lage zwaartekracht. Op lange termijn zou de menselijke robot de kosmonauten kunnen vervangen bij risicovolle opdrachten als ruimtewandelingen.

AFP

Zover zijn de Russen dus nog niet. De bewegingen van Fiodor zullen zelfs bewust beperkt worden om te voorkomen dat de robot – als een onhandige C3PO – per ongeluk cruciale snoeren uitrukt of instrumenten beschadigt.

Niet de eerste

Op aarde heeft de robot zijn kracht al bewezen. Fiodors wetenschappelijke naam is Skybot F-850. Hij is de laatste in een reeks menselijke robotten genaamd Fedor, wat staat voor final experimental demonstration object research. Op YouTube staan allerlei filmpjes waarin voorgangers diverse kunstjes tentoonspreiden, van het besturen van auto’s en quads tot het Robocopgewijs afvuren van geweren.

“We zijn geen Terminator aan het bouwen”, zei Dimitri Rogozin, topman van het ruimteagentschap Roscosmos, destijds over de schietoefeningen. “Die dienen om de fijne motoriek en beslissingscapaciteiten op punt te stellen.”

Fiodor is niet de eerste menselijke robot in het ISS. De Amerikanen stuurden in 2011 Robonaut 2. Deze weliswaar beenloze mensachtige robot hielp twee jaar lang met allerlei karweien en zal na herstellingen volgend jaar terugkeren. De Japanners namen in 2013 de robot Kirobo mee. Met zijn 34 centimeter had die wel meer weg van een stuk speelgoed.