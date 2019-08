Jan Peumans te gast bij Groen

Jan Peumans (N-VA) heeft het Vlaams Parlement uitgezwaaid en gaat nu ook even van de sfeer bij een andere partij proeven. Tijdelijk weliswaar: de Limburger is te gast op het partijweekend van Groen in Nieuwpoort, de traditionele aftrap van hun politieke jaar. Hij komt er zijn boek Zachte Anarchist voorstellen en zal daarover praten met de groene Vlaamse fractieleider Björn Rzoska.

Voor de rest is het de bedoeling dat het jaar feestelijk ingezet wordt voor de groenen, al zal er ook een duchtig woordje gewisseld worden over de verkiezingen. Groen ging er maar heel licht op vooruit, een ‘overwinningsnederlaag’ in het jargon. De analyse van die uitslag is intussen gemaakt. De partij zegt te weinig antwoorden te hebben gevonden op de onrust die werd gezaaid over de kostprijs van een ambitieus klimaatbeleid. Ook de impact van sociale media werd onderschat. (blg)