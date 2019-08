N-VA wil zorgkassen afschaffen

N-VA legt de afschaffing van de zorgkassen op tafel tijdens de Vlaamse onderhandelingen. Die zorgkassen staan in voor de financiële steun van langdurig zorgbehoevenden, zoals mensen met een beperking of ouderen. Niet te verwarren dus met ziekenfondsen, die geneesmiddelen en behandelingen terugbetalen. De zorgkassen zijn maar een klein onderdeeltje van die ziekenfondsen.

N-VA wil op die manier geld vrijmaken om te investeren in de zorg. De partij vindt de sector te versplinterd en wil opnieuw meer door de overheid zelf laten organiseren. “N-VA spreidt een groot wantrouwen tentoon tegenover de zorg, het welzijn en het sociaal werk. Ze zijn doordrongen van het idee dat er veel te veel geld verspild wordt”, zegt een mede-onderhandelaar. “Terwijl de andere partijen vinden dat de bestaande organisaties en netwerken goed werk leveren.”

De partij wil de activiteiten van de ziekenfondsen voortaan door de overheid laten uitvoeren. “Maar ook dat kost veel geld. Er moeten nieuwe administraties worden opgericht en extra ambtenaren worden aangeworven”, werpt een onderhandelaar tegen.

In de eerste berichten ging het over de afschaffing van ziekenfondsen, eigenlijk federale materie. “Feitelijk onjuist”, klinkt het bij N-VA. “De rest houden we voor de onderhandelingstafel.” Maar dat de N-VA’ers af willen van de zorgkassen, klopt volgens een andere bron binnen de partij wel. (blg, agy)