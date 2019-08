Bestuurder auto waarin 14-jarige stierf reed onder invloed

De 18-jarige bestuurder die zondagnacht de auto bestuurde waarin de 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven kwam bij een ongeval in Nieuwerkerken, reed onder invloed van alcohol, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Dat betekent dat hij meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed had, aangezien België nog een van de weinige Europese landen is waar er geen lagere promillegrens voor onervaren chauffeurs bestaat.

Uit de bloedproef blijkt verder dat de chauffeur, die slechts over een voorlopig rijbewijs beschikte, geen drugs genomen had. Telefonieonderzoek heeft aangetoond dat hij niet met zijn gsm bezig was terwijl hij reed.

De bestuurder ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden. Ook een 18-jarige passagierster raakte zwaargewond, een 16-jarige kwam er met lichte verwondingen af.

Kayleigh Leemans overleefde het ongeval echter niet. Ze wordt zaterdag gecremeerd. Zondag zou zij 15 geworden zijn. (lvdb, yb)