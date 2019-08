CLUBNIEUWS. Toch één lichtpuntje bij Anderlecht, stormloop op Europese matchen Antwerp en Club Brugge

Toch één lichtpuntje voor Anderlecht in de verloren topper in Genk, want de 19-jarige Albert Sambi Lokonga zat er voor het eerst in acht maanden in de kern na een zware blessure. De tiener moet de controlerende middenvelder worden bij Anderlecht. Antwerp en Club Brugge hebben al 17.500 en 18.000 tickets verkocht voor hun Europese wedstrijden van komende donderdag. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Josué Sa uitgeleend aan Huesca

Het huurlingenleger van Anderlecht breidt uit. Na Kums (Gent), Sanneh (Goztepe), Lawrence (Sankt-Pauli), Abazaj (Kukesi), Delcroix (RKC), Vranjes (AEK) en Nkaka (Almeria) wordt nu ook verdediger Josué Sa (27) uitgeleend. De Portugees stond vorige week nog dicht bij Baniyas in de Emiraten, maar kiest nu voor de Spaanse tweedeklasser Huesca. Die ploeg degradeerde vorig jaar uit de Primera Division.

Ook Antonio Milic is bijna weg. De Kroaat geniet Turkse interesse – meer bepaald van Denizlispor en Rizespor – en zou nu toch openstaan voor een verhuis.

Sambi Lokonga voor het eerst in 8 maanden bij kern

Albert Sambi Lokonga (19) moet de controlerende middenvelder worden bij Anderlecht. Voor het eerst sinds zijn kruisbandblessure op 16 december zit hij bij de selectie. Zulj er meteen uitspelen wordt moeilijk, maar het talent is op de terugweg. Voor Saelemaekers en Chipciu is geen plaats in de kern. Chadli kan als rechtsback spelen. Twee extra spelers bij RSCA ondergingen een operatie. Musona sukkelde met een hernia, Sowah met een pubalgie. Ze konden de revalidatie al aanvatten. ­Michael Verschueren zei op VTM dat Batshuayi (Chelsea) onhaalbaar is.

CLUB BRUGGE. Al 18.000 tickets verkocht voor duel tegen Linz

Geen Charleroi-Club Brugge vanavond, wel een trainingsweekend voor Philippe Clement en de zijnen. Het wordt afwachten of Brandon Mechele (knie) fit raakt voor de terugmatch van woensdag tegen Linz. De verdediger moest in Oostenrijk forfait geven. Zijn herstel verloopt gunstig, vandaag pikt hij deels aan met de groep.

Clement recupereert wel Percy Tau. Die was dinsdag roodgeschorst. Ook Vossen is na de geboorte van zijn tweede dochtertje opnieuw beschikbaar.

In Brugge hopen ze woensdag op een volgepakt Jan Breydel en dat lijkt aardig te lukken. Alleen al onder de abonnees gingen er al 18.000 kaartjes de deur uit. Vandaag zaterdag start de vrije verkoop. Tickets zijn er al vanaf 15 euro voor niet-abonnees.

KV OOSTENDE. Nog geen Vargas

Oostende heeft vergeefs ­geprobeerd om Ronald Vargas klaar te stomen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. De Venezolaan heeft nog te veel last van zijn blessure aan de quadriceps.

Ook Andrew Hjulsager (hamstring) is nog steeds niet fit. ­Robbie D’Haese – vorig weekend nog onbeschikbaar met een kwaaltje – zit wel ­opnieuw in de selectie. Jordi Vanlerberghe zit bij KV Mechelen in de kern en keert voor het eerst terug naar de ­Versluys Arena na zijn vertrek bij KV Oostende.Bert Put is de scheidsrechter.

KV KORTRIJK. Lepoint bijna terug

Bij KV Kortrijk keren de geblesseerden weldra terug in de wedstrijdkern. Christophe Lepoint trainde deze week een hele week probleemloos mee en lijkt stilaan hersteld van zijn spierscheur. Ook Jovan Stojanovic is bijna weer fit. De Serviër werd eind vorig seizoen geopereerd aan de enkel, waar kraakbeen werd weggehaald. Ook hij trainde een hele week mee. Elohim Rolland werkte individueel en zou maandag weer aansluiten bij de groep. Kage zou weleens aan de match kunnen beginnen op Standard.

ZULTE WAREGEM. Repetitie op kunstgras

Weinig problemen aan de Gaverbeek na de recente zes op zes. Coach Francky Dury selecteert voor de verplaatsing naar STVV dezelfde namen. Humphreys en Baudry blijven out.

Zulte Waregem heeft iemand op het oog om mee de positie zes in te vullen. Van de keepers mag geen van de drie vertrekken. Gisteren ging de kern in de aanloop naar de match tegen STVV trainen op het kunstgras van buur Racing Waregem. Vandaag wordt om 11 uur verzameld.

CERCLE BRUGGE. Videoanalist komt over van Lille

De afgelopen week aangetrokken nieuwkomers Donsah, Coulibaly en Gory maken meteen deel uit van de 21-koppige kern die op afzondering trok. Van de jongeren Deman, Decostere en Vanhoutte is geen sprake meer.

De Fransman Emmanuel Cocquelet (foto) maakt de technische staf compleet. De ex-aanvaller speelde nog voor Bergen, Virton en Roeselare. Hij komt over van Lille en is verantwoordelijk voor de videoanalyse.

KAA GENT. 100 supporters naar Rijeka

Volgende week donderdag werkt AA Gent zijn terugwedstrijd in Rijeka af. Voor dit cruciale duel kunnen de spelers van Jess Thorup alvast rekenen op de vocale steun van een honderdtal Gentse supporters. Zo zijn er alvast drie supportersclubs die een groepsreis organiseren naar Rijeka. Fans die de trip naar Kroatië maken, worden door de club trouwens verzocht om hun contactgegevens via de clubwebsite door te sturen.

WAASLAND-BEVEREN. Koita en Pirard ontbreken

Voor de belangrijke verplaatsing naar Cercle Brugge kiest trainer Adnan Custovic voor dezelfde twintigkoppige selectie als vorig weekend tegen RC Genk. Aboubakary Koita (enkel, foto) en Lucas Pirard (duim, ­foto) ontbreken zoals verwacht wegens blessures. Het wordt vooral uitkijken of Custovic dit weekend teruggrijpt naar zijn vijfmansdefensie waarmee hij vorig seizoen succes boekte in het Waasland.

STVV. Miyoshi in actie met beloften

Terwijl de A-ploeg afgelopen donderdag AZ partij gaf en de match tegen AA Gent van speeldag 5 op een latere datum mag spelen, kwam de Japanse aanwinst Koji Miyoshi (foto) in actie met de U21. De beloften ­namen het op tegen Jong ADO en verloren met 6-1. De Japanner speelde de hele wedstrijd en scoorde tien minuten voor tijd de eerredder. Antwerp huurt de 22-jarige international met een optie tot aankoop.

KV MECHELEN. Van Cleemput valt uit

KV Mechelen moet het vanavond op KV Oostende doen zonder zijn twee vaste flankverdedigers. Linksachter Lucas Bijker viel vorig weekend uit met een scheurtje in de hamstrings en gisteren moest ook rechtsachter Jules Van Cleemput afhaken met een lichte blessure aan de adductoren. “Niets al te ernstigs”, verzekerde Wouter Vrancken. Begin volgende week sluit Jules opnieuw aan bij de groep, maar Oostende komt te vroeg. Door het uitvallen van Van Cleemput mag Alec Van Hoorenbeeck zich opmaken voor zijn grote competitiedebuut bij KV Mechelen.

STVV. Konaté beslist vandaag

Eduardo Bauermann komt níét naar STVV, volgens de laatste transferontwikkelingen vrijdagavond op Stayen. Mory Konaté kreeg opnieuw een voorstel en moet vandaag een definitief antwoord aan STVV overmaken.

Jordan Botaka is niet voldoende hersteld van zijn enkelblessure. Boli is geschorst na de uitsluiting op Antwerp. Nieuwkomer Ito is nog niet speelgerechtigd, voor Jhonny Lucas is het nog te vroeg. Allicht krijgt Nelson Balongo de voorkeur in de spits.

STANDARD. Contractverlenging voor Bokadi

Merveille Bokadi(23) heeft zijn contract bij Standard verlengd. De looptijd van de nieuwe verbintenis met de Congolees is niet bekend.

MOESKROEN. Spits gehuurd van Udinese

Moeskroen huurt de Kroatische spits Stipe Perica (24) voor één seizoen van Udinese met aankoopoptie.

ANTWERP. Al 17.500 tickets verkocht voor match tegen AZ

Voor de returnmatch tegen AZ in het Koning Boudewijnstadion heeft Antwerp al 17.500 vande 25.000 beschikbare tickets verkocht.