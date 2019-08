17 arrestaties en 4 politieagenten lichtgewond bij opstootjes in marge van G7-top in Biarritz

In Frankrijk zijn vrijdag vier politieagenten lichtgewond geraakt door ontploffend vuurwerk bij schermutselingen tussen manifestanten en de ordediensten in de marge van de G7-top in Biarritz. Zeventien personen werden opgepakt. De opstootjes braken uit in Urrugne, in het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van een kamp waar een deel van de tegenstanders van de top verblijven. Dat hebben de autoriteiten gemeld.