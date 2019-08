China laat vastgehouden medewerker van Brits consulaat in Hongkong vrij

De medewerker van het Britse consulaat in Hongkong die sinds begin augustus door China werd vastgehouden, is weer op vrije voeten. Volgens de politie van de Chinese stad Shenzhen werd Simon Cheng Man-Kit zaterdagavond “zoals gepland” na een administratie opsluiting van vijftien dagen vrijgelaten. In een korte boodschap op sociale media verklaarde de politie ook dat zijn rechten, “in overeenstemming met de wet”, werden gevrijwaard.

Eerder deze week hadden de Britten nog gezegd “extreem bezorgd” te zijn na de berichten over de verdwijning van Cheng.

Foto: â??FACEBOOK / FREE SIMON CHENG?

De 28-jarige medewerker was voor een economische vergadering naar Shenzen, in het zuidoosten van China, gereisd. Hij verdween op 8 augustus aan de grens op de terugweg naar Hongkong. Het is niet geweten of de man beschikt over een diplomatiek paspoort en met welke documenten hij het Chinese vasteland betrad. Vrijdag meldden Chinese staatsmedia dan dat Simon Cheng Man-Kit werd vastgehouden omdat hij prostituees zou hebben bezocht. De familie van de man verwierp de beschuldiging en zei dat het ging om een verzonnen verhaal.

In Hongkong vinden sinds 9 juni protesten plaats. De voormalige Britse kolonie is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.