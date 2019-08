Waalse en Brusselse politie bellen amper aan bij illegalen

Brussel - In Wallonië en Brussel wordt amper gecontroleerd of vreemdelingen met een bevel om het grondgebied te verlaten ook effectief vertrokken zijn. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Vlaanderen bijna 600 adrescontroles geweest. In Brussel: 80. En in Wallonië amper 26. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Wie asiel aanvraagt maar wordt afgewezen, krijgt nadien een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij of zij krijgt daarvoor een termijn en de bedoeling is dat hij voor die einddatum effectief vertrokken is. Een bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) volgt die bevelen verder op, samen met de gemeenten en de politie.

Als de deadline voor vrijwillig vertrek is verstreken, mag de politie controleren of de uitgewezen vreemdeling zich nog op het adres bevindt dat gekend is bij de gemeente. “Maar het is de burgemeester die daar als hoofd van de politie het bevel toe moet geven. En daar knelt het schoentje”, zeggen Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken (N-VA). Uit cijfers die zij opvroegen bij huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) blijkt dat dat niet overal even strikt gebeurt.

In Vlaanderen vonden in de eerste helft van het jaar al 581 adrescontroles plaats. In Brussel waren het er 80 en in Wallonië amper 26. “Als je meer mensen wil aanzetten om effectief vrijwillig het grondgebied te verlaten na zo’n bevel, dan is opvolging en controle echt wel noodzakelijk”, aldus de N-VA’ers. “Door niet in te zetten op deze controles, gedoog je als stad en gemeente illegaliteit. In Wallonië en Brussel heerst duidelijk een enorme laksheid.”