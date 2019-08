Brand in spoedafdeling UZ Antwerpen: ziekenwagen loopt schade op

Antwerpen - Er is de voorbije nacht een brand geweest in de garage van de spoedafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De ‘MICU’, ofwel Mobile Intensive Care Unit, vatte vuur en raakte zwaar beschadigd. De ziekenwagen was net terug van een woningbrand waar drie mensen gewond waren geraakt.

De gewonden waren al naar de spoedafdeling zelf overgebracht. De precieze oorzaak van de brand is nog niet geweten. Het ambulancepersoneel kon met de muurhaspel ook meteen blussen in de ziekenwagen en erger voorkomen. Ook alle materiaal dat de brand zou kunnen verergeren, zoals zuurstofflessen, werd in allerijl uit de wagen gehaald.

De brandweer kwam ter plaatse en had vanaf het begin de brand onder controle. Verdere schade was er niet. De MICU zal wel een tijd buiten gebruik blijven. De interventie waar de ziekenwagen vandaan kwam en waar dus drie mensen lichtgewond raakten, situeerde zich in de omgeving van de A12 in Wilrijk.