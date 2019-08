Raoul Hedebouw haalt uit naar PS: “Ze willen niets veranderen”

In zijn eerste interview in meer dan twee maanden is Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) niet mals voor de PS van Elio Di Rupo. “Ik dacht dat onze verkiezingswinst zou dienen als een elektrische schok voor PS en Ecolo, maar die partijen willen niets veranderen”, zegt hij in de kranten van Sudpresse.

Hij is niet tevreden uit vakantie teruggekeerd, maakt Hedebouw duidelijk. “Ik ben niet blij met wat er allemaal gebeurd is. Er was echt een mogelijkheid om iets te realiseren. We hebben één keer met PS gepraat over concrete dossiers, om te weten of er op een andere manier aan politiek gedaan zou kunnen worden. Dertig jaar lang al, of de MR nu aan de macht is of niet, is de Waalse politiek liberaal.”

Hedebouw zegt dat de PS “niets wil veranderen”. “Ik betreur dat ze sneller een akkoord vindt met MR dan met ons. Wij willen als linkse partij investeren in de publieke economie, maar de PS wil geen verandering. Het doel van de PS was uiteindelijk om ons het soberheidsbeleid, opgelegd door Europa, te laten aanvaarden: ons in diskrediet brengen om te tonen dat er geen alternatief is. Het is duidelijk dat Di Rupo helemaal achter dat soberheidsbeleid staat. Er is geen enkele onderhandelingsmarge. Ik zie de glimlach op de lippen van Elio Di Rupo nog goed toen hij zei dat er realiteiten zijn waar we rekening mee moeten houden.