Vincent Kompany predikt geduld na nieuwe nederlaag, maar: “Geen resultaten, geen excuses”

“Wij geloven niet in de hype, wij geloven niet in drama. We geloven in het proces”, blijft Kompany strijdvaardig klinken. “We blijven goed voetbal brengen met een héél jonge, maar getalenteerde ploeg. Maar, geen resultaten, dus geen excuses. Nu kunnen we niets anders doen dan hard verder werken.” Het mag duidelijk zijn: de kersverse aanvoerder gaat blijven inzetten op de jeugd.

De komende weken wacht de Brusselse recordkampioen wel een zwaar programma. Volgende week zondag komt Standard op bezoek, na de interlandbreak volgt een clash met Antwerp.

We don’t believe the hype, we don’t believe the drama. We believe in the process. We continuously produce good football, with a very (!) young but talented squad. However, no results, so no excuses. Now there’s nothing else to do but work even harder. #InYouthWeTrust pic.twitter.com/etSiqJeJVf