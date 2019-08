Bolsonaro zet leger in om bosbranden in Amazonewoud te bestrijden, indianenchef wil president weg

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat het leger inzetten om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden. Hij gaf daarvoor vrijdag groen licht. De bekende indianenchef Raoni roept intussen de hulp in van de internationale gemeenschap om Bolsonaro “zo snel mogelijk te doen vertrekken”.

De maatregel laat de gouverneurs van de deelstaten die door de branden worden getroffen toe om beroep te doen op de militairen “voor preventieve en repressieve acties tegen milieucriminaliteit”, en voor het bestrijden van de brandhaarden.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, meldde de krant Folha de S. Paulo. In totaal werden 72.843 branden geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om terrein in privébezit, maar ook in natuurreservaten en op landerijen van de inheemse bevolking breken telkens weer branden uit.

Internationale druk

Bolsonaro was de laatste dagen onder toenemende internationale druk komen te staan om iets aan de vernietigende vlammenzee te doen. Eerder tekende hij al een besluit waarin alle ministers opgeroepen worden om de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen de bosbranden in het Amazonegebied, om het “nationaal erfgoed” te vrijwaren.

Indianenchef wil president weg

Het zal de president niet helpen dat nu ook de bekende Braziliaanse indianenchef Raoni de hulp van de internationale gemeenschap heeft ingeroepen Bolsonaro “zo snel mogelijk te doen vertrekken”.

“Ik vraag buitenlandse hulp. Jullie moeten ons helpen om hem zo snel mogelijk te doen vertrekken”, zei de 89-jarige indianenchef in een interview met het Franse persagentschap AFP. “Ik wil dat er een algemene mobilisatie op gang komt om het vuur te doven”, klonk het voorts.

“Wat hij met ons aan het doen is, is een ramp”, verklaarde het voormalige opperhoofd van het Kayapo-volk, verwijzend naar de extreemrechtse president die de ontwikkeling van de landbouw en de mijnbouw op de grondgebieden van de inheemse bevolking ondersteunt. “Hij is degene die deze mensen, zoals de boeren, ophitst. Ze luisteren naar hem. Ze denken dat alle rechten hen toekomen en steken de bossen in brand”, vervolgde Raoni, die de voorbije decennia internationale bekendheid verwierf met zijn strijd voor het behoud van het Amazoneregenwoud. “Hetzelfde geldt voor de houthakkers en de goudzoekers. Ze laten zich volledig gaan want zijn woorden zetten hen aan om het woud nog sneller te vernietigen”.