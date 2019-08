Anderlecht-spelers gaan nederig op grond zitten voor fans: “Binnenkort worden het hoogtepunten”

Op Kortrijk nam Vincent Kompany nog de schuld voor alle tegengoals op zich. Na het 1-0-verlies tegen Genk ging de hele Anderlecht-kern nederig op de grond zitten voor de - nog steeds - zingende fans. Ook de geblesseerde Kompany. “We delen ook de dieptepunten met de fans”, aldus Simon Davies. Na de 2 op 15 wordt de druk volgende week tegen Standard wel héél groot.

. Dat is de nieuwe slogan van de Anderlecht-fans. Wat er ook gebeurt, ze blijven zingen en Kompany’s ploeg steunen. Het is logisch dat de spelers de aanhang dankbaar zijn na de dramatische 2 op 15, maar het mag toch niet te theatraal worden. Symbolisch op de grond gaan zitten uit nederigheid gaat al heel ver. “Maar we toonden gewoon onze appreciatie”, legde T1 Simon Davies uit. “Voor de jonkies is het belangrijk dat ze vertrouwen voelen en we zijn één met de supporters. We beleven nu samen de dieptepunten, maar binnenkort worden het hoogtepunten.”

Pep-talk

Simon Davies had voor de eerste keer zijn kostuum aangetrokken. Om duidelijk te tonen dat hij nu de coach is. Vincent Kompany droeg de kapiteinsband en sprak voor de aftrap zowel de basisspelers als de bankzitters toe in een kring. Pep-talk.

Het hielp weinig. Anderlecht beleeft zijn slechtste competitiestart in 21 jaar. In 1998 begon Arie Haan ook met 2 op 15 en won hij pas match 6 tegen Germinal Ekeren. Op speeldag acht kraaide Haan niet meer. Toen lag hij buiten. Zo’n vaart zal het nu wel niet lopen.

