Brandweerman schiet dorstig gordeldier te hulp na verwoestende brand in Amazonewoud

De foto van een brandweerman die een dorstig gordeldier water geeft, is uitgegroeid tot een van de symbolen van de verwoestende branden in het Amazonewoud. “Zijn wild instinct was hij kwijt”, zegt sergeant Pedro Ribas Alves. “Hij wilde gewoon overleven.”

De foto werd afgelopen week gemaakt toen sergeant Pedro Ribas Alves en zijn collega’s op de terugweg waren van het plaatsje Nova Mutum in de staat Mato Grosso, in het westen van Brazilië. Ze wilden er nakijken wat de verwoestende bosbranden in het Amazonewoud veroorzaakt kan hebben - een kortsluiting op een werf, zo blijkt - en stuitten daarbij op het gordeldier.

Weinig weerstand

Foto: AFP

Ze zagen het welpje en stopten, zegt kapitein Eraldo Moura aan lokale media. “Het was een van de weinige tekens van leven die we zagen in het door de vlammen verwoeste gebied van 766 hectare”, aldus Moura. “We boden het dier eerst water aan uit een zak, maar het weigerde. Daarna hebben we het vastgenomen en even in water ondergedompeld om het te wassen. Daarna hebben we nog eens geprobeerd met een glas, en toen wilde het wel drinken.”

Ribas Alves vertelt aan BBC News Brazil dat het hem verbaasde. “Hij bood helemaal geen weerstand, omdat hij zo zwak was. Toen ik dat glas water aanbood, begon hij te drinken. Hij was zijn wild instinct totaal kwijt. Hij wilde gewoon zo graag overleven.”

Fan van Bolsonaro

De sergeant stuurde de foto naar zijn baas, en via sociale media ging het beeld in geen tijd een eigen leven leiden. Het groeide uit tot een van de symbolische beelden van de bosbranden. En dat laatste zint Alves niet.

“Ik heb op Bolsonaro gestemd en was kwaad omdat de foto gebruikt werd om hem in diskrediet te brengen. Dat was nooit mijn bedoeling. De foto is uit zijn context getrokken. Het is laf om te zeggen dat de president het Amazonewoud vernielt. Er is heel veel foute informatie die de ronde doet.”

Verbrande dieren

Alves en Moura vonden tijdens hun rit door het gebied tal van verbrande vogels en dieren die niet op tijd weg waren geraakt. “Het is triest om het bos volledig vernield te zien. Mijn hart breekt.”

In het Amazonewoud leven volgens de Amazon Cooperation Treaty Organization 2,5 miljoen insectensoort, 2.500 vissoorten, meer dan 1.500 vogels, 550 reptielen en 500 zoogdieren. Er staan ook 30.000 soorten planten.