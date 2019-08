Noorse derdeklasser trekt Lionel Messi aan: “Nu moeten we op zoek naar een Cristiano Ronaldo”

U hoort het om de haverklap wel eens opduiken wanneer een toptalent zich aan de wereld toont. Die wordt dan meteen de Japanse of Ghanese Messi gedoopt. Maar in Noorwegen hebben ze nu echt een Noorse Lionel Messi. De 16-jarige voetballer Daniel Are Knutsen liet zijn naam officieel veranderen in die van de Argentijnse stervoetballer.

Een opmerkelijk verhaal uit het Noorse voetbal. Daar trok derdeklasser IK Junkeren een 16-jarige speler aan. Niets speciaals, ware het niet dat hun nieuwste de naam Lionel Messi draagt. “-Ik heb al een tijdje een plan om mijn naam te veranderen, en Lionel Messi is mijn grootste idool. Met mijn toewijding aan het voetbal was het het proberen waard”, klinkt het bij het Noorse krant VG, dat de papieren van de naamswijziging kon inzien. Een opvallende nieuwe naam is in Noorwegen geen uitzondering, want in 2003 veranderde de Noorse cabaretier Espen Thoresen zijn naam in Espen Toresen Hværsaagod-Takkskalduha. “Ik wist dat een onrealistische naam kon.”

De jongeman ging dus zijn kans en de naamsverandering werd goedgekeurd door de overheidsinstanties. En zo haalt derdeklasser Junkeren plots een wereldster binnen. “Ik grapte al dat we op zoek moeten naar een Cristiano Ronaldo”, aldus algemeen directeur Runar Bo Eriksen met een kwinkslag. “Hij zal met de U16 starten, hopelijk kan hij doorstoten tot de eerste ploeg.”

Norveç 3.Lig takımı Junkeren, Lionel Messi’yi transfer etti. Evet evet Lionel Messi! Messi hayranı olan 16 yaşında ki Daniel Are Knutsen adının ve soy adının değişmesi için resmi makamlara yaptığı başvuru kabul edilmiş. pic.twitter.com/izdkXwASjh — Sukru Gursoy (@SukruGursoy) August 23, 2019

Zijn naam brengt huizenhoge verwachtingen met zich mee, maar Messi tempert zelf de verwachtingen. “Ik heb een vergelijkbare balbehandeling en enige snelheid. Ik probeer op zijn manier te spelen, maar het talent is waarschijnlijk niet zo groot”, klinkt het.

En wat als hij nu nog als Daniel aangesproken wordt? “Mensen die me al langer kennen, mogen m’n oude naam gebruiken. Maar nieuwe mensen zullen me Lionel of Leo moeten noemen”, aldus Messi.