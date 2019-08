G7-top gaat van start in Biarritz: dit kunnen we verwachten

De G7-top van vorig jaar in Canada eindigde met een fiasco: de Amerikaanse president ­Donald Trump weigerde de slotverklaring te ondertekenen en noemde de Canadese premier Justin Trudeau “oneerlijk en zwak”. Dit jaar lijkt iedereen ervan overtuigd dat alles serener en productiever moet verlopen, maar eenvoudig lijkt dat niet te worden. Er is geen gebrek aan hete hangijzers, en er is de onzekere factor Trump.

Om een herhaling van vorig jaar te voorkomen, plant ­de Franse president Emmanuel Macron geen slotver­klaring. Maar hij wil wel ernstig praten. Want als er één ding duidelijk is, is het wel dat er nog veel hete hangijzers zijn tussen Trump en de andere leden van de G7. Denk maar aan de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs, het nucleaire akkoord met Iran of de handelsoorlog met China.

De top van vorig jaar heeft vooral duidelijk gemaakt dat Trump ook binnen de G7 erg eigenzinnig is. Hij verstopt niet dat hij een G8, met Rusland erbij, een beter idee zou vinden. Dat hij de top verliet voor er over het klimaat gesproken kon worden en vervolgens de slotverklaring weigerde te ondertekenen, maakte het nog erger.

Ongelijkheid

Toch hopen de regeringsleiders van Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Japan en de vertegenwoordigers van de Europese Unie in een positieve sfeer te kunnen praten met Trump. Want er ligt wel wat op de agenda. De leiders moeten het hebben over de de slabakkende wereldeconomie, de handelsspanningen, enkele internationale veiligheidsdossiers en de wereldwijde ongelijkheid.

Bovenaan de agenda staat wellicht de toestand in Brazilië, waar verwoestende bosbranden woeden in het Amazonewoud, de ‘longen van de wereld’. Veel van de leiders noemen het een internationale crisis waar ingegrepen moet worden, maar de Braziliaanse president Bolsonaro houdt het bij een binnenlands probleem dat hij zelf zal aanpakken.

Volgens Macron zou het best kunnen dat er tijdens de top concrete maatregelen genomen worden om de branden te bestrijden en te vermijden. De vraag is maar of het zover kan komen. macron ligt met zijn uitspraken op ramkoers met Bolsonaro, en laat dat nu een bondgenoot van Trump zijn.

De leiders van Burkina Faso, Egypte, Senegal, Rwanda en Zuid-Afrika schuiven aan om te praten over een partnerschap, maandag komen India, Chili en Australië voor sessies over klimaat en digitalisering.

Ook buiten hoogspanning

Tegenstanders van de G7-top laten zich ondertussen zo luid als mogelijk horen. Vrijdag raakten nog vier politieagenten lichtgewond door ontploffend vuurwerk bij schermutselingen tussen manifestanten en de ordediensten. Zeventien personen werden opgepakt. De opstootjes braken uit in Urrugne, in het zuidwesten van Frankrijk, in de buurt van een kamp waar een deel van de tegenstanders van de top verblijven. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

Kort na 22 uur was de situatie naar verluidt opnieuw onder controle. Voorlopig zijn er geen meldingen over gewonde manifestanten. De opgepakte personen werden gearresteerd omdat ze hun gezicht hadden verborgen en wegens samenscholing.

13.000 agenten

Urrugne ligt op ongeveer 20 kilometer van Biarritz. In de namiddag was het daar ook al onrustig. Zo’n 100 à 200 mensen probeerden toen om een rondpunt in de richting van de A63 te bezetten, maar werden uiteengedreven door de politie.

In en rond Biarritz werden zowat 13.000 politieagenten ingezet om de veiligheid tijdens de G7-top te verzekeren. Voor zaterdag is er een grote manifestatie gepland tussen het Franse Hendaye en het Spaanse Irun.