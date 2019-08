Blijft Neymar dan toch gewoon in Parijs? “Relatie met PSG is aan de beterhand”

Hij leek een transfer te willen forceren, Barcelona en Real Madrid werden genoemd als mogelijk bestemming. Maar een week voor het sluiten van de transfermarkt zit Neymar nog gewoon in Parijs. En daar zou hij zomaar kunnen blijven, want volgens L’Équipe is de relatie tussen PSG en ed Braziliaanse vedette aan de beterhand. “

LEES OOK (N+). Neymar: is de soap nog beter dan de voetballer?

“Réchauffement en cours entre le PSG et Neymar”, titel de Franse sportkrant. Letterlijk vertaald: “Opwarming tussen PSG en Neymar”. De voorbije dagen viel het op hoe de verkoelde relatie tussen de Parijse club en de Braziliaan aan de beterhand was. Op training verbeterde de sfeer zienderogen, en ook achter de schermen lijken de plooien gladgestreken te worden. Zo zouden sportief directeur Leonardo en Neymar terug met elkaar praten. “Het waren ingewikkelde weken. Er is geen oorlog meer, de uitwisselingen zijn open”, vertelde een van de betrokken aan L’Équipe. “Iedereen praat met elkaar, en het is beschaafd.”

En zo lijkt een sensationele transfer verder weg. Nochtans liet PSG eerder deze zomer weten open te staan voor een vertrek van de Braziliaan, die te laat terugkeerde en wiens fratsen voor steeds meer irritatie zorgden. Coach Thomas Tuchel verklaarde zelfs “op zoek te zijn naar spelsystemen zonder Neymar”. Barcelona leek aanvankelijk de gedroomde bestemming, maar daar trokken ze al de portefeuille open voor Antoine Griezmann en Frenkie De Jong. Real Madrid meldde zich dan, maar naar verluidt werd een bod van 100 miljoen euro plus drie spelers afgewimpeld.

PSG legde in de zomer van 2017 maar liefst 222 miljoen euro om Neymar los te weken bij Barcelona en wilde die som zoveel mogelijk recupereren. Leonardo verklaarde zelfs in onderhandeling te zijn, maar nu lijkt er een ommezwaai aan te komen. Neymar trainde ook volop mee in aanloop naar de match tegen Toulouse dit weekend, in de eerste twee competitiematchen kwam hij niet in actie. PSG pakte maar 3 op 6, afgelopen weekend verloor het verrassend tegen Stade Rennes.

Foto: REUTERS