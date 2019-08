Psycholoog gaf toestemming om Jeffrey Epstein niet langer op zelfmoordtoezicht te plaatsen

Jeffrey Epstein heeft eerder deze maand zelfdoding kunnen plegen in zijn gevangeniscel door een inschattingsfout van een psycholoog. Dat blijkt uit een brief van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin staat dat de psycholoog in kwestie geoordeeld had dat er geen gevaar op zelfdoding meer was en de miljardair niet langer bijzonder in de gaten gehouden moest worden.

De 66-jarige Jeffrey Epstein werd op 10 augustus dood aangetroffen in zijn gevangeniscel in Manhattan, waar hij vastzat in afwachting van zijn proces rond grootschalig kindermisbruik. Uit de autopsie bleek toen dat hij zich verhangen had.

Hoe kan het dat een miljardair in afwachting van zijn proces niet beter in de gaten gehouden werd, vroeg de publieke opinie zich massaal af. En dus begonnen de FBI en het ministerie van Justitie met een onderzoek. De resultaten daarvan werden via een brief van viceminister Stephen Boyd overgemaakt aan het Huis van Afgevaardigden.

Zelfmoordtoezicht

In de brief wordt bevestigd dat Epstein in juli op suicide watch gezet werd. Dat betekent dat de persoon in staat geacht wordt om zichzelf van het leven te beroven. Die wordt dan opgesloten in een speciale cel en voortdurend in de gaten gehouden door het gevangenispersoneel. Dat hij op suicide watch gezet werd, had wellicht te maken met een incident in juli. Toen werd hij bewusteloos aangetroffen op de grond van zijn cel met striemen in zijn nek, na een mogelijke zelfmoordpoging.

Maar na uitgebreid dagelijks onderzoek door een psycholoog werd Epstein in augustus verlost van dat zelfmoordtoezicht, staat in de drie pagina’s tellende brief van Boyd.

