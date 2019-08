Democratische Partij optimistisch: “Snelle vorming van nieuwe Italiaanse regering is mogelijk”

De centrumlinkse Democratische Partij (PD) in Italië blijft erg optimistisch gestemd over de mogelijkheid om snel een nieuwe regering op te starten. “We denken dat het belangrijk is om met al onze mensen aan een nieuwe politieke fase te beginnen”, zo heeft partijleider Nicola Zingaretti zaterdag op Facebook geschreven. “We zijn tot elke vorm van discussie bereid.”