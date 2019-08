BBC brengt docureeks over Avicii: “Hij voelde zich verraden door zijn entourage toen hij stopte”

Uitverkochte zalen, de ene hit na de andere en op het podium met de grootste namen in de muziekindustrie: alles ging Tim Bergling voor de wind. Professioneel dan toch. Achter de schermen worstelde hij met de roem en viel het hem alsmaar zwaarder om het podium te bestijgen. In Avicii: True Stories toont de Britse zender BBC hoe zwaar dat hem viel.

Het leek werkelijk uit het niets te komen, de aankondiging van Avicii dat hij niet langer live wilde optreden, maar zijn entourage wist wel beter. Zij zagen het al maanden aankomen, maar vooral zijn management had er steeds op aangedrongen bij de bekende DJ om toch door te gaan.

In 2016 probeerde hij dat nog, na een maandenlange pauze om weer op adem te komen. Maar meteen wist hij dat het de verkeerde keuze was. “Ik ben zes maanden weggeweest en ik heb alles gedaan en ik ben meteen weer gestresseerd en ik vind optreden nog steeds niet leuk.” Hij besluit er ditmaal voorgoed de brui aan te geven. Op steun van zijn entourage kan Bergling op dat moment niet rekenen.

De documentaire toont een getuigenis van de DJ waarin hij zegt dat hij teleurgesteld is in zijn entourage. “Toen ik besloot te stoppen, verwachtte ik steun, zeker gezien wat ik doorstaan heb en omdat ik zo open ben geweest met iedereen met wie ik werkte. Iedereen weet dat ik angstig was en dat ik het echt geprobeerd heb. Ik had niet verwacht dat ze me zouden pushen om meer shows te doen terwijl ze wisten hoe rot ik me voelde.”

In een interview amper een maand na zijn laatste show, vertelde Bergling nog dat hij zich “weer voelde zoals toen hij achttien was.” Twee jaar later, op 20 april 2018, zou hij zich van het leven beroven.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.