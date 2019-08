Politie verspreidt opsporingsbericht naar vermiste vader (37) en dochtertje (1)

Sinds de nacht van donderdag op vrijdag zijn de 37-jarige Cédric Cuppens en zijn dochtertje Tomoé Cuppens, amper 1 jaar oud, vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in de hoop hen te vinden.

De twee werden het laatst gezien in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 augustus op de camping van het domein l’Aval de l’Ourthe in Esneux. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen. Zij verplaatsen zich met een blauwe Fiat 500, aldus de politie. De nummerplaat is niet gekend.

Cédric is 1,85 meter groot en slank gebouwd. Hij heeft grijsblauwe ogen, kortgeknipt blond/ros haar en draagt een ringbaard. Hij heeft een onverzorgd gebit. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze vest van het merk G-Star, een jeans en een gouden ketting. Tomoé heeft lang blond haar en blauwe ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een witte T-shirt met logo Minnie, een dikke donkere pull met kleine roze hartjes, een grijze legging met kleine tekeningen en witte sandalen met grijze glinsters.

Hebt u Tomoé en Cédric Cuppens of hun voertuig nog gezien of weet u waar zij verblijven, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.