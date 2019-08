G7-top Biarritz: Macron roept op tot actie tegen branden in Amazonewoud en wil handelsconflicten vermijden

Net voor de start van de bijeenkomst van de G7 - de belangrijkste industrielanden - in het Franse Biarritz heeft de Franse president Emmanuel Macron opgeroepen om actie te ondernemen tegen de branden in het Amazonegebied. Hij hoopt ook dat handelsconflicten vermeden kunnen worden.

In een tien minuten durende televisietoespraak zaterdagmiddag maakte Macron duidelijk wat er voor hem de komende uren op het spel staat. Critici vrezen dat de top er vooral een van verdeeldheid zal zijn. Macron wil dat de top, ondanks de meningsverschillen, resultaten oplevert.

Meningsverschillen zijn er vooral met de VS, in de eerste plaats rond het klimaat. Macron hoopt andere leiders mee te mobiliseren om actie te ondernemen tegen de bosbranden in het Amazonegebied. “We zijn allemaal betrokken partij, Frankrijk is dat (omdat Frans Guyana in het Amazonegebied ligt, nvdr) ongetwijfeld nog meer”, aldus de Franse president. Macron hoopt de G7-leiders te overtuigen om, samen met de landen in het gebied, tegen het vuur te strijden en werk te maken van herbebossing.

Macron kwam ook terug op de groeiende handelsspanningen met de VS. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met hogere importheffingen op Franse wijnen, als reactie op de geplande Franse belasting op grote internetbedrijven als Google en Amazon. Macron wil zijn gesprekspartners ervan overtuigen “dat een gespannen handelsrelaties voor iedereen slecht zijn”.

Mercosur op de helling door bosbranden

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, denkt dat een Europese ratificering van het vrijhandelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur “moeilijk” zal worden als de grote bosbranden in het Amazonegebied blijven aanhouden. Dat heeft hij zaterdag in de Zuid-Franse stad Biarritz verklaard, voor aanvang van de G7-top.

“We steunen uiteraard het vrijhandelsakkoord tussen EU en Mercosur”, zegt Tusk. “Maar ik kan me moeilijk indenken dat het ratificatieproces door de Europese landen harmonieus verloopt als de Braziliaanse regering toelaat dat de groene long van de aarde wordt vernietigd.”

De Franse president Emmanuel Macron heeft er eerder al mee gedreigd het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) niet te bekrachtigen. Volgens Macron heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro “gelogen” over zijn engagementen ten bate van het milieu.

Ook Ierland verzet zich om dezelfde reden tegen het ratificeren van de overeenkomst. Duitsland vindt dan weer dat het blokkeren van het akkoord “niet de gepaste reactie” is.

Het akkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur werd eind juni ondertekend na twintig jaar onderhandelen .