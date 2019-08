Leicester City leent Adrien Silva opnieuw uit aan AS Monaco

Leicester City leent de dertigjarige Portugese international Adrien Silva tot het einde van het seizoen uit aan AS Monaco, zo maakten beide clubs vrijdagavond bekend.

Ook vorig seizoen was Adrien Silva sinds de winterstop op uitleenbasis aan de slag bij de Monegasken, die toen op hun beurt Youri Tielemans uitleenden aan The Foxes. Intussen is Tielemans definitief overgenomen van Monaco en kwam ook onder meer Dennis Praet het Engelse middenveld versterken, waardoor er voor de Portugees niet veel anders opzat dan een nieuwe uitleenbeurt. In het prinsdom is hij meer dan welkom, aangezien AS Monaco voor het tweede seizoen op rij zijn start volledig miste. Na twee speeldagen staan er nog steeds nul punten op de teller.

Bij Monaco vindt hij zijn Leicester-ploegmaat Islam Slimani terug. In Leicester ligt de voormalige middenvelder van Sporting nog tot medio 2021 onder contract.