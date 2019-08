Motorrijder ontsnapt aan veel erger wanneer hij in de buurt van vrachtwagen plots tegen de grond gaat

Een klein foutje met bijna erg zware gevolgen. Dat was wat deze motorrijder vorige week in het Colombiaanse Bucaramanga overkwam. Hugo Serrano maakte er een ritje met een vriend tot hij in een bocht plots de controle over zijn voertuig verloor. Het liep net niet fataal af. Hij rolde enkele meters over de weg, maar een vrachtwagenchauffeur die uit tegengestelde richting kwam kon nog op tijd in de remmen gaan. Serrano kwam er uiteindelijk zonder verwondingen van af.