Ricardo Quaresma mag weg bij Besiktas. Dat deelde de Turkse club zaterdag mee. De Portugese international krijgt tot het einde van de transferperiode de tijd om een nieuwe club te vinden. Bij Besiktas heeft hij nog een contract tot het einde van dit seizoen.

De 35-jarige middenvelder verdedigde de kleuren van Besiktas van 2010 tot 2012 en opnieuw sinds 2015. Daarnaast was hij bij zijn jeugdclub Sporting Lissabon (2001-2003), Barcelona (2003-2004), Porto (2004-2008 en 2014-2015)), Inter Milaan (2008-2010), Chelsea (2009) en Al-Ahli (2013) aan de slag. Met Sporting (2002) en Porto (2006, 2007, 2008) werd hij kampioen in Portugal, met Inter (2010) in Italië en met Besiktas in Turkije (2016, 2017).

.