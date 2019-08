Bolivië zet tot blusvliegtuig omgebouwde Boeing 747 in om bosbranden Amazone te bestrijden: tot 75.000 liter per keer

Om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden zet de Boliviaanse regering een “supertanker” in, een omgebouwde Boeing 747 die ongeveer 75.000 liter water over het vuur kan uitgooien. Dat heeft president Evo Morales zaterdag meegedeeld. Het vliegtuig zou per dag vier keer worden ingezet.

Niet enkel in Brazilië zijn er branden in het Amazonewoud. Ook in Paraguay, Peru en Bolivië zijn er veel branden gemeld. In Bolivië zou 700.000 hectare bos aan de vlammen zijn overgeleverd. “Dat hebben we hier nog nooit meegemaakt”, zegt Mart Carrillo van een burgervereniging in het dorpje Roboré. “We vechten al veertig dagen tegen het vuur”.