Benteke en Crystal Palace stunten tegen Manchester United: penaltymisser en blunder De Gea bij thuisploeg

Manchester United heeft na een zege en een gelijkspel nu ook meteen geproefd van een nederlaag in het prille seizoen van de Premier League. Thuis gingen The Red Devils met 1-2 onderuit tegen een bijzonder efficiënt Palace.

Manchester United begon het seizoen zoals het de voorbije seizoenen telkens voetbalde: wisselvallig en onvoorspelbaar. Op de eerste speeldag werd Chelsea weggezet met harde cijfers, maar op de tweede speeldag werd alweer gestruikeld over Wolverhampton (1-1). Het was van 1979 geleden dat Crystal Palace, de tegenstander van zaterdag, nog eens de score opende op Old Trafford. Een makkelijke hap zou dat dus geweest zijn enkele jaren geleden, maar toch werd het statistiekje van The Eagles in de prullenmand geworpen na goed een halfuur. Manchester United had met Daniel James de grootste kans en het meeste balbezit gekregen, maar kreeg het deksel op de neus via Jordan Ayew. De spits, die Christian Benteke op de bank hield, profiteerde van een kinderlijk kopduel van Victor Lindelof en een verdwenen Harry Maguire om door te breken en de 0-1 tegen de netten te mikken.

De goal van Ayew. Foto: REUTERS

Ole Gunnar Solskjaer had creativiteit nodig, maar greep naast Juan Mata bij de eerste invalbeurt. Mason Greenwood, amper zeventien jaar, kreeg de eer. Hij luidde ook mee een strafschop in voor de Reds, al mochten ze daarvoor vooral Luka Milevojevic danken door de trekfout. Marcus Rashford miste echter de elfmeter. De tweede gemiste strafschop van het seizoen reeds. Rashford ging met tien minuten spelen slim kruisen met Kelly, die hem duidelijk niet kon volgen in de zestien. De Engelse VAR besloot om de spits geen herkansing vanop elf meter te gunnen.

Opnieuw een gemiste strafschop voor Man U. Foto: AP

Het werd uiteindelijk nieuweling Daniel James, wellicht ook de minst bekende naam bij ons, die de gelijkmaker in doel mikte. Hij krulde zijn tweede doelpunt mooi in doel, waardoor Man U alsnog een punt uit de brand sleepte. Althans, daar leek het op. Want in de 92ste minuut kreeg Patrick van Aanholt de tweede grote kans van Palace, en die schoot de Nederlander verrassend onder De Gea door.

Een eerste PL-zege ooit voor @CPFC tegen @ManUtd en daar zal vooral @D_DeGea niet goed van slapen! pic.twitter.com/HlGIFCUrww — Play Sports (@playsports) August 24, 2019

LEES OOK.Michy Batshuayi ziet vanop de bank lijdzaam toe hoe concurrent Chelsea naar eerste zege van het seizoen trapt

Eerste goal Djenepo

Bij de andere wedstrijden om 16u zaten niet meteen toppers, maar wel een aantal Belgen of spelers met een Belgische connectie. Leicester City, met voor het eerst zowel Youri Tielemans als Dennis Praet in de basis, won met 1-2 op bezoek bij Sheffield United.

Djenepo lijkt vertrokken. Foto: Action Images via Reuters

Invaller Harvey Barnes scoorde voor de bezoekers na zeventig minuten het winnende doelpunt. Eerder had Jamie Vardy na 38 minuten de score geopend voor Leicester, waarna Oliver McBurnie iets na het uur gelijkstelde. Bij The Foxes verschenen Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap, voor Praet was het zelfs de eerste basisplaats. Na de pauze werden beide Rode Duivels naar de kant gehaald. Vlak na de gelijkmaker moest Praet plaats ruimen voor matchwinnaar Barnes, Tielemans mocht in de slotfase gaan rusten. Voor Leicester City was het na draws tegen Wolverhampton (0-0) en Chelsea (1-1) de eerste zege van het seizoen, waarmee ze ongeslagen naar de derde plaats in de stand klimmen.

Leandro Trossard kon Brighton & Hove Albion niet aan punten helpen in de thuiswedstrijd tegen Southampton. Twee minuten na zijn invalbeurt zette de van Standard overgenomen Moussa Djenepo na 55 minuten de 0-1 op het scorebord, diep in de blessuretijd zorgde Nathan Redmond voor de 0-2 in het Amex Stadium in Brighton. De thuisploeg moest wel meer dan een uur met tien spelen, na rood voor Florin Andone. Trossard speelde de hele wedstrijd. Vorige week zorgde hij met een treffer nog voor een 1-1 gelijkspel tegen West Ham. Met vier op negen kent Brighton een degelijke start en kampeert het voorlopig op de zevende plaats.

Christian Kabasele tot slot kwam van de hele wedstrijd niet van de bank bij Watford, dat met 1-0 onderuitging bij Everton. De derde nederlaag op rij voor de bezoekers, die de rode lantaarn dragen in de Premier League. Zaterdagavond is er nog de topper Liverpool-Arsenal, de enige twee ploegen die na twee speeldagen nog met het maximum stonden.