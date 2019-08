Vrouw in paniek nadat ze haar baby per ongeluk bijna uur in snikhete auto achterliet Video: KameraOne

De Amerikaanse Stacy Holly kan het zelf maar moeilijk geloven. Op een parking van een warenhuisketen Target liet ze haar vijf maanden oude baby per ongeluk bijna een uur achter in een snikhete wagen in Arizona. Het kind heeft het als bij wonder overleefd, ondanks temperaturen die buiten al opliepen tot ruim 37 graden.

“Ik weet niet hoe dit kon gebeuren”, vertelde ze in paniek tegen de politie, die bodycambeelden van het incident onlangs vrijgaf. Net voordien was de dame zorgeloos gaan winkelen met haar zus en haar zesjarige dochter. Enig besef over de gevaarlijke situatie van haar baby kwam pas bijna een uur later, toen ze terug aankwam bij haar auto. Ze verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. “Ik zeg altijd ‘hoe dom kun je zijn’ als ik op televisie zulke mensen zie, en nu is het mij overkomen.”

Holly werd beschuldigd van kindermisbruik, maar werd uiteindelijk niet schuldig bevonden. Voor de dame zelf was het incident hoe dan ook een stevige wake-upcall.

