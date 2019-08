Spaanse oud-koning Juan Carlos ondergaat driedubbele bypass: operatie goed verlopen

Foto: VICTOR SAINZ/EL PAIS VIA REUTERS

In Spanje heeft koning Juan Carlos, het vroegere staatshoofd, zaterdag een hartoperatie ondergaan. De 81-jarige Juan Carlos kreeg drie overbruggingen. Volgens het ziekenhuis is de operatie goed verlopen.

Juan Carlos was 39 jaar koning van Spanje. Hij trad aan in 1975, na de dood van dictator Franco. Vijf jaar geleden liet hij de troon over aan zijn zoon Felipe VI. Enkele maanden geleden kondigde Juan Carlos aan dat hij zich volledig uit het publieke leven zou terugtrekken.

Het was de zeventiende keer dat Juan Carlos een operatie moest ondergaan. In 2010 werd bij de koning nog een goedaardige longtumor weggenomen.