Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Eurocommissaris

Na een week speculeren is de kogel door de kerk: de federale regering draagt MR-vicepremier Didier Reynders voor als Eurocommissaris. Dat meldt premier Charles Michel weten.

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen.

Hoewel de regering in lopende zaken is, neemt de regering nu een beslissing. “Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak”, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met “de in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen” en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.