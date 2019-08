Wie is Teemu Pukki, de Finse ‘geit’ die de Premier League op zijn kop zet?

Teemu Pukki: we vergeven het u als u voor dit seizoen nog nooit van de man had gehoord. Verdedigers uit de Engelse tweede klasse liggen er echter al langer wakker van. En nu zorgt Pukki ook in de Premier League plots voor een regen aan doelpunten. Het verhaal van een cultvoetballer die niet zomaar elke trofee mag showen van zijn vrouw en letterlijk de GOAT is.

Pukki werd geboren in Kotka in het uiterste zuiden van Finland, niet meteen een grootmacht in het internationale voetbal. Als zestienjarige debuteerde de jonge Pukki in het eerste elftal van Kotkan Työväen Palloilijat, de lokale eersteklasser. Na drie doelpunten in 29 doelpunten trok de spits verrassend naar het B-team van Sevilla, voor een toenmalig recordbedrag van een dik miljoen euro. Bovendien was hij op zijn achttiende international voor Finland. In Spanje mocht hij drie keer meedoen met de tweede ploeg, in de eerste ploeg kreeg hij in amper één wedstrijd speelminuten. Het buitenlandse succes was duidelijk een flop, dus trok HJK Helsinki de spits maar aan. Daar ging het de intussen 20-jarige Pukki wel voor de wind. Hij won er de Finse dubbel en scoorde zelf achttien keer.

Duitsland en Schotland

Dat successeizoen verleidde Schalke 04 tot een transfer, want tegen de Duitsers had Pukki net tweemaal gescoord in de kwalificaties voor de Europa League. De fans waren gek op de Finse spits, maar echt doorbreken lukte ook bij de Duitse club niet. Hij kwam in drie seizoenen tot 48 wedstrijden en acht doelpunten. Toch vond Celtic die cijfers voldoende om Pukki een kans te geven in Schotland. Een groot succes werd het ook daar niet, al mocht hij er wel een landstitel bijschrijven op zijn palmares. Het tweede contractjaar bij Celtic werd hij uitgeleend aan het Deense Bröndby IF.

Pukki in 2016 als international tegen Italië. Foto: Photo News

Daar liep het wel, want de spits werd na een jaar huur definitief overgenomen van Celtic. Een uitstekende beslissing van de Denen, want plots arriveerde ‘Pukki Power’ zoals de kranten en fans hem noemden. Bröndby won in het eerste jaar van Pukki als vaste speler de titel dankzij 29 doelpunten en tien assists van hun nieuwe held. Pukki zou in drie jaar tijd liefst 69 keer in 161 wedstrijden scoren voor zijn Deense werkgever. “Die jaren in Denemarken hebben mijn spel veranderd”, vertelde Pukki daarover. “Zeker de laatste twee jaar waren zeer goed. Ik scoorde zeer veel en kreeg mijn zelfvertrouwen terug na een aantal lastige periodes.”

No Pukki, No Party

Norwich City zag wel iets in de Finse goalgetter uit Denemarken en nam hem vorige zomer transfervrij over. En toen begon het Engelse sprookje van Pukki bijna meteen. De promotie naar de Premier League, EFL Championship Player of the Season, Norwich Player of the Season, topschutter van The Championship met 29 doelpunten: alles lukte plots. Intussen bleek hij ook bij de nationale ploeg van Finland ‘on fire’: hij maakte acht goals in zijn laatste twaalf interlands.

Maar toch waren er twijfels toen de Premier League begon. Norwich is een laagvlieger in de Engelse topklasse en zou dus wel eens in de problemen kunnen komen om hun spits veel te bereiken.

3 - Teemu Pukki is the first player to score a @premierleague hat-trick for Norwich City since Efan Ekoku against Everton in September 1993. Magic. pic.twitter.com/G1BEHe6qBx — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

Maar intussen zijn we drie speeldagen ver en heeft Pukki al meteen een record te pakken. Na een doelpunt tegen Liverpool, een hattrick tegen Newcastle United en een nieuwe goal versus Chelsea heeft hij vijf doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League, een prestatie waar enkel Pavel Pogrebnjak in slaagde.

Only two players have scored five goals in their first three #PL appearances



Pavel Pogrebnyak and... Teemu Pukki #NORCHE pic.twitter.com/pRF0Gugpnu — Premier League (@premierleague) August 24, 2019

Het was niet de enige waanzinnige statistiek die Pukki op zijn conto mag schrijven. Volgens OptaJoe scoorde de spits bij elk eerste schot die hij op doel vuurde in zijn acht (!) laatste seizoenen.

De kleur van de trofee

Pukki is niet enkel door zijn vele goals een cultheld geworden in Engeland. Hij valt ook op door zijn voorkomen: hij ziet er niet uit als een moderne voetballer met de perfecte haarsnit en armen vol tattoos. De Fin is niet al te groot, schiet vaak vanuit alle hoeken op doel en doet dat vaak in één tijd waardoor hij menig doelman kan verrassen. Er zijn ook enkele leuke kantjes aan de man uit het zuiden van Finland.

Teemu Pukki has scored more goals than any other player in Europe’s top five leagues this season (5).



Golden Boot loading… pic.twitter.com/AZhgIudZyC — Coral (@Coral) August 24, 2019

Vorig seizoen op Aston Villa riep een thuisfan van dichtbij in zijn oor bij een inworp, waarbij Pukki zich omdraaide en tot jolijt van iedereen “Wanker” terug schreeuwde. Zijn vrouw laat hem dan weer niet alle trofeeën uitstallen: ze is interieurdesigner en enkel een trofee die in het kleurschema van het interieur past mag op en bloot staan.

Zijn volley is uitstekend en hij geraakt vlotjes achter de rug van de verdediging. Bovendien is zijn afkomst en het feit dat zijn transfer meer wenkbrauwen fronste dan dat het krantenkoppen opleverde een extra puls voor zijn cultstatus. Dat Teemu ‘geit of GOAT (Greatest of All Time, red.) betekent, is simpelweg de kers op de taart.