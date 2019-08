Daar is Lewandowski weer: Poolse prijsschutter loodst Bayern met hattrick naar zege tegen Schalke van Raman

FC Bayern München heeft de tweede wedstrijd in de Bundesliga wel kunnen winnen. Der Rekordmeister ging op bezoek bij Schalke 04 winnen met 0-3.

De nieuwe aanwinsten Philippe Coutinho en Ivan Perisic zaten nog op de bank bij Bayern, maar uiteraard zette de Beierse grootmacht opnieuw een uitstekend elftal tussen de lijnen. Daartussen stond ook Benito Raman, die opnieuw vanop links opereerde voor thuisploeg Schalke. Hij zag hoe na twintig minuten Bayern op voorsprong kwam. Kingsley Coman ging neer in de zestien, Robert Lewandowski zette zich achter de elfmeter en scoorde andermaal.

Ook de volgende goal van ‘Lewa’ was er eentje op een stilstaande fase. De Poolse spits ging achter een vrijschop staan en kogelde die prachtig in de linkerbovenhoek. Hij wist perfect waar de doelman stond en voerde alles perfect uit.

Bij zijn derde goal was hij sneller dan zijn verdediger en legde hij de 0-3 koel in de korte hoek.

Raman werd na de tweede goal gewisseld, nog voor het uur dus. Bij Bayern viel even later aanwinst Coutinho voor het eerst in.

Verder in de Bundesliga haalde Borussia Mönchengladbach het met 1-3 van Mainz 05. Augsburg en Union Berlin speelden 1-1 gelijk waarbij Union voor het eerst in de geschiedenis scoorde in de Bundesliga, terwijl Bayer Leverkusen ook met 1-3 won op bezoek bij Fortuna Dusseldorf. Diezelfde score was er ook in Paderborn, waar Freiburg ging winnen. Hoffenheim was zaterdag de enige thuisploeg dat kon winnen: Werder Bremen werd opzij gezet met 3-2.