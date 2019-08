DJ Gert, aangevallen op een fuif, staat voor lange revalidatie: “Ik hoopte dit jaar nog achter mijn draaitafels te staan, maar dat is niet realistisch”

Boutersem -

Het vet was al lang van de soep op Binkom Kermis en dj Gert (38) dacht als afsluiter traditiegetrouw ‘Mia’ van Gorki op te leggen. Maar toen hij enkele dronken jongeren aansprak die aan de elektriciteitskabels wilden gaan hangen, liep het mis. “Niet veel later lag ik in het ziekenhuis met drie doorgesneden zenuwbanen.” Herstelperiode: minstens anderhalf jaar, met dank aan een minderjarige dader die in zijn straat blijkt te wonen.