Van Real Madrid naar derde klasse: Royston Drenthe heeft nieuwe club

Royston Drenthe heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid speelt komend seizoen voor Kozakken Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie in Nederland.

Feyenoord, Real Madrid, Hércules CF, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas SC, XerxesDZB, Sparta Rotterdam: deze reeks clubs heeft de 32-jarige linksachter al versleten in zijn opvallende carrière. In zijn periode van Feyenoord en Real Madrid gold Drenthe als een grote belofte, maar die verwachtingen kon hij nooit inlossen. De Rotterdammer was naast flamboyant te noemen en flirtte wel vaker met overgewicht.

Vorig seizoen speelde hij nog 32 wedstrijden bij Sparta Rotterdam in de Keukenkampioen Divisie, de tweede klasse in Nederland. Hij scoorde ook vijf keer. Toch kreeg hij in Rotterdam geen nieuw contract, waardoor hij transfervrij op de markt kwam.

Kozakken Boys zag hun kans schoon, mede omdat zijn neef Tyrone Coenraad er ook speelt. De amateurclub geeft de linksachter nu een nieuwe kans. “Eerlijk gezegd weet ik nog niet zoveel van Kozakken Boys”, vertelt hij op het Twitterkanaal van de club. “Je weet dat het een hele goeie club is in de competities waarin ze meedoen en de kampioenschappen die ze hebben binnen getrokken. Dat krijg je mee en dat zegt hoe goed deze amateurclub op de kaart staat.”