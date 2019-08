Man doodgeslagen in speeltuin na verdacht gedrag tegenover minderjarig meisje

In een speeltuin in de Nederlandse gemeente Assen is zaterdagmiddag een man overleden na mishandeling. De politie kwam ter plaatse, maar reanimatie kon niet meer baten. Het slachtoffer werd vermoedelijk door buurtbewoners aangevallen nadat ze hem verdachten van zedenfeiten. De man zou een vierjarig meisje benaderd hebben.

Rond 12.50 uur kreeg de politie van Drenthe een oproep over een mogelijk zedendelict op een speeltuin in het Nederlandse Assen. “Wij gingen onmiddellijk ter plaatse, maar blijkbaar waren er al buurtbewoners op de man afgegaan. Toen de agenten aankwamen, bleek de man erg mishandeld. Er werd een poging tot reanimatie gestart, maar dat mocht niet meer baten”, klinkt het bij de politiezone van Noord-Nederland.

Vijf mannen werden aangehouden en door de politie verhoord. “We bekijken momenteel twee dingen: het overlijden van de man en het zedendelict.” De politie probeert zo veel mogelijk getuigen te spreken en onderzoekt het plaats delict. “Het is nog niet zeker wat er precies gebeurd is. Het meisje werd bij vrienden en familie ondergebracht. Een vertrouwenspersoon van de politie is bij haar om te horen wat er gebeurd is.” (sgg)