Russische robot geraakt niet binnen in ISS

De Russische Sojoez-capsule, met de robot Fiodor aan boord, is er zaterdagochtend niet in geslaagd aan te koppelen aan het internationale ruimtestation ISS. Dat melden Russische nieuwsagentschappen. De koppeling had automatisch moeten gebeuren, maar toen de capsule op 96 meter van het ISS naderde, dreef hij weg. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap is de mislukte poging niet te wijten aan de capsule zelf, wel zou het nadering- en koppelingssysteem op het ruimtestation er iets mee te maken hebben. De capsule bevindt zich nu op 280 meter van het ISS.

In de Sojoez-capsule zit Fiodor, een robot van zo’n 1,80 meter groot en 160 kilogram zwaar. Hij kan menselijke bewegingen imiteren en zo astronauten helpen. De robot zal gedurende twee weken verschillende taken uitvoeren onder toezicht van de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Wie wil weten hoe het leven van Fiodor eraan toe gaat, kan een kijkje nemen op zijn Instagram- en Twitteraccount. Daar gaat hij door het leven onder de naam Skybot F- 850.Maandagochtend zal een nieuwe poging worden ondernomen om Fiodor op het ISS te krijgen. (sgg)