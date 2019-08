Pandababy’s wegen ‘al’ 400 gram

Baby Boy en Baby Girl, de pandatweeling die op 8 augustus geboren werd in Pairi Daiza, worden dag en nacht in de watten gelegd door de verzorgers en dat loont. Ze wegen nu elk 400 gram. Dat is het driedubbele van hun gewicht bij de geboorte. Zaterdagochtend werden ze voor het eerst aan de pers getoond. Ondertussen lijken ze al wat meer op een panda en zijn de zwart-witte kleuren duidelijker zichtbaar. Het is wel nog even wachten voor de twee aan het grote publiek getoond worden. Dat zal pas gebeuren als de tweeling zo’n twee maanden oud is. Ook is het nog even wachten op de officiële namen. Omdat alle panda’s officieel aan China toebehoren, krijgen ze een Chinese naam die pas gegeven wordt als ze honderd dagen oud zijn. Dat de dierentuin zo’n twee weken geleden een reuzenpandatweeling mocht verwelkomen, was voor iedereen een verrassing. Panda’s zijn slechts enkele dagen per jaar vruchtbaar. (sgg)