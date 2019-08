“We gaan allemaal ten onder”

“We zijn bezorgd over het Amazonewoud dat steeds meer krimpt. Wat er gaat gebeuren? De zon zal steeds harder schijnen. De wind zal steeds harder waaien. Als je het Amazoneregenwoud vernietigt, verdwijnen niet alleen wij, indianen. Maar ook jullie zullen ten onder gaan.”

Raoni sprak duidelijke taal op het einde van zijn Europese rondreis waarbij hij zes landen bezocht om het gevaar van de ontbossing in het Amazonewoud te bespreken. Het 89-jarige stamhoofd van de Kayapo stelt de Braziliaanse president Jair Bolsonaro persoonlijk verantwoordelijk voor de vele bosbranden in de long van de wereld. “Wat hij met ons aan het doen is, is een ramp. Hij is degene die de brandstichters, zoals boeren, ophitst. Ze luisteren naar hem. Ze denken dat alle rechten hen toekomen en steken de bossen in brand. Hetzelfde geldt voor de houthakkers en de goudzoekers. Bolsonaro’s woorden zetten hen aan om het woud nog sneller te vernietigen.”

De groene long van de wereld kleurt zwart. AFP

Raoni vroeg de hulp van de internationale gemeenschap en hun leiders. “Jullie moeten ons helpen om Bolsonaro zo snel mogelijk te doen vertrekken”, zei hij in een interview met het Franse persagentschap AFP. “En ik wil een algemene mobilisatie om het vuur te doven.”

Eindelijk actie

Het is niet alleen de man met de kenmerkende lipschotel die de druk op de Braziliaanse president nu opvoert. Wereldwijd hebben al heel wat bekende figuren, zoals Greta Thunberg en Leonardo DiCaprio, hun angst uitgedrukt. Omdat de bomen van het Amazonewoud heel wat C0 2 opslagen, wordt het gebied van 5,5 miljoen vierkante kilometer weleens de groene long van de wereld genoemd. Als de bomen verbranden, zal minder C0 2 opgeslagen worden en komt de reeds opgeslagen C0 2 opnieuw vrij. Met een versnelling van de klimaatopwarming tot gevolg.

Intussen lijkt Bolsonaro te zwichten voor de internationale druk. Niet dat de rechtse leider zal aftreden, maar hij kondigde tijdens een televisietoespraak wel de nodige maatregelen aan. “We zullen krachtig optreden om de branden onder controle te krijgen. We zijn een regering die een nultolerantiebeleid voert tegen misdaden, en op milieuvlak is dat niet anders.” Het Braziliaanse leger kreeg intussen de opdracht om de bosbranden te bestrijden en actie te ondernemen tegen de aanstokers van het vuur.

Bosbranden in het Amazoneregenwoud zijn niet abnormaal. Het is de opmerkelijke stijging van het aantal branden dat overal ter wereld voor paniek zorgt. Sinds januari namen het vuur en de daarmee gepaard gaande ontbossing met 83 procent toe in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018. Donderdag nog stelde het Braziliaanse onderzoeksinstituut INPE 700 nieuwe brandhaarden vast.