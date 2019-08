We kopen steeds vaker illegale pillen, en hebben dat niet eens door

Dit kopen we het vaakst illegaal

Zalfjes tegen kaalheid, geneesmiddelen tegen ADHD, maar ook de typische erectiepillen worden massaal online besteld. Maar niet al die geneesmiddelen of de producenten ervan zijn in ons land officieel erkend. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zag afgelopen jaar weer een forse stijging in het aantal illegale geneesmiddelen dat ons land binnenkwam. In 2012 waren dat amper drie postpakketjes per dag, nu zo’n vijftien. “Alle geneesmiddelen zijn gevoelig voor namaak. Vroeger ging het vooral om doping en erectiepillen. Die zitten er vandaag ook tussen, maar nu gaat het vaak om abortusmiddelen en huidproducten”, zegt Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG. “Mensen hebben goede ervaringen met het online bestellen van kleding, boeken en voedingsproducten. Geneesmiddelen passen voor sommigen gemakkelijk in dat rijtje.”

Handgeschreven briefjes

De globale stijgende populariteit van e-commerce ligt, volgens het FAGG, dan ook aan de basis van het probleem. “We spreken hier ook niet meer over maffiapraktijken met producten die uit iemands kelder verstuurd worden. De websites zien er steeds professioneler uit, worden in verschillende talen aangeboden en sturen de middelen fatsoenlijk op. De tijd van handgeschreven enveloppen met enkele losse pilletjes is gelukkig voorbij.” Maar toch is het oppassen geblazen. Volgens Eeckhout is er geen enkele instantie die de kwaliteit en veiligheid van illegaal online gekochte geneesmiddelen kan garanderen. “Producten bevatten niet altijd de juiste dosering van het werkzame bestanddeel. Zo merken we een gevaarlijke trend bij bepaalde producten voor erectiele disfunctie. Het gaat hier om een stijgende hoeveelheid van de werkzame stof. Maar ook een combinatie van twee soorten erectiestimulerende stoffen. Beide substanties hebben een bloeddrukverlagend effect. Dat kan voor sommigen erg gevaarlijk zijn.”

Wit-groen kruisje

Bij het onderscheppen van een pakketje met illegale middelen, zal eerst de besteller aangesproken worden. Volgens Eeckhout is niet iedereen er zich van bewust dat ze illegale middelen aangekocht hebben. In andere gevallen kan het dossier overgemaakt worden aan justitie. “Legale online apotheken worden duidelijk aangegeven. Op Europees vlak bestaat een wit-groen logo van het ‘apothekerskruisje’ met de vlag van het land waar de vergunde apotheek zich bevindt.” Als het FAGG illegale pakketjes tegenkomt die uit Europa komen, wordt het desbetreffende land op de hoogte gebracht. Buiten de Europese Unie is dat een pak moeilijker. Toch heeft het Agentschap in de afgelopen vijf jaar toch zo’n 200 dossiers geopend tegen illegale online apotheken.