“Ik zal mijn hele leven op je blijven wachten”

“Liefste poppemie, vlinder, nooit had ik gedacht dat ik je deze brief moest schrijven, want een mama hoort niet haar dochter af te geven.” De brief van de mama van Kayleigh werd zaterdag voorgelezen voor de meer dan 600 mensen in het crematorium van Aalst. “Je bent van ons plots weggerukt. We konden niet eens afscheid nemen van jou. En dat wil en kan ik ook niet. Je zei ons zondag nog: Tot straks! Maar ik wacht nog steeds op jou. En dat zal ik heel m’n leven doen. Het doet verschrikkelijk pijn, vlinder. Een pijn die ik heel m’n leven zal meedragen. Een pijn die nooit zal verzachten.”

Kayleigh reed vorige zondag terug naar huis van de kermis in Erpe-Mere in de wagen van een 18-jarige vriend, een jongen met een voorlopig rijbewijs die onder invloed was van alcohol. In Nieuwerkerken reed hij frontaal in op een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder zelf raakte zwaargewond, net als een 18-jarige passagier. Een derde inzittende kwam met veel lichtere verwondingen uit het wrak en ging hulp zoeken. Die hulp kwam te laat voor het 14-jarige meisje uit Asse.

Een traan, een lach

Nonkel Christophe Hazaer, bij wie ze die dag nog even op bezoek was geweest, had het erg moeilijk tijdens de plechtigheid. “Kayleigh, je was als een dochter voor ons. Normaal zouden we vandaag samen met jou vertrekken naar Spanje, maar nu is het een andere reis die we moeten maken. Morgen zou je vijftien jaar worden. Ik zal je missen. Slaap zacht, lieve schat.” Er volgden nog verschillende pakkende getuigenissen en anekdotes van vrienden en personeelsleden van de school van de tiener. Een vriend schreef een raplied waarin hij probeerde te beschrijven hoe hard hij Kayleigh gaat missen.

Opvallend en intens was ook de passage van Bart De Meyst, huidig prins carnaval in Aalst en goede vriend van stiefvader Wim Coppens. Met het lied Een troon, ne lach bracht hij op eigen wijze een eerbetoon aan het meisje.

Zo stil de volle zaal was tijdens de plechtigheid, zo luid klonk het applaus op het einde. Een minuut lang klapten familie en vrienden luid in de handen. Want dat zou Kayleigh zo gewild hebben, zei de ceremoniemeester. “Het meisje zat zo vol leven.”