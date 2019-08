Politie pakt 29 manifestanten op na gewelddadige opstootjes in Hongkong, zondag nieuw protest verwacht

In Hongkong heeft de politie zaterdag 29 manifestanten opgepakt nadat een vreedzame mars eindigde in gewelddadige opstootjes. De demonstranten hadden onder andere barricades opgeworpen in de buurt van een politiekantoor in de industriewijk Kwun Tong, in het stadsdeel Kowloon, en gooiden met stenen, waterflessen en benzinebommen naar de agenten, zo meldt de politie.

De schermutselingen gingen verder terwijl de manifestanten zich terugtrokken in een woonwijk. De politie stuurde meer dan 100 agenten ter plaatse om de omgeving te ontruimen, maar het bleef tot middernacht onrustig in Kowloon.

Het oproer van zaterdag staat in fel contrast met de manifestatie van vorig weekend, toen 1,7 miljoen mensen vreedzaam betoogden tegen de regering.

In Hongkong wordt al voor de twaalfde week op rij gemanifesteerd voor vrijheid en democratie. De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.

Verwacht wordt dat ook zondag zal worden geprotesteerd. Een tweede mars door Kowloon kreeg op het allerlaatste moment groen licht van de politie.