Iraanse journalist vraagt tijdens persreis met minister asiel aan in Zweden

Een Iraanse journalist die in Stockholm mee op persreis was met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Jawad Sarif zou van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt om in Zweden politiek asiel aan te vragen. Dat bericht het nieuwsportaal Rouydad-24 zaterdag, volgens het Duitse persagentschap DPA.

De reporter van het nieuwsagentschap Moj zou zich dinsdag even van de Iraanse delegatie in Stockholm hebben afgezonderd onder het voorwendsel dat hij een sigaret wilde roken. Hij keerde daarna echter niet meer terug.

Het nieuwsagentschap in Teheran waarvoor de man werkt, kon het nieuws over de asielaanvraag niet bevestigen noch ontkennen. “Wij weten ook alleen maar dat hij niet samen met de delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken is teruggevlogen”, zei hoofdredacteur Amir Mortazavi van Moj News aan Rouydad-24.

De journalist meldde zaterdag naar verluidt zelf op Twitter dat “elke mens het recht heeft om zelf over zijn leven te beslissen”.

Afwijzende reacties

Hoewel het nieuws over zijn asielaanvraag in Zweden dus niet is bevestigd, kunnen zijn woorden er op wijzen dat hij niet denkt aan terugkeren naar Iran. Dat heeft op sociale media in Iran voor een storm van kritiek gezorgd. Op kosten van de minister meevliegen en dan in het Westen asiel aanvragen is volgens vele Iraniërs een “laag-bij-de-grondse zet”, klinkt het. Ook bij collega-journalisten wordt afwijzend gereageerd. De journalist zou met zijn demarche het werk van andere reporters in Iran nog moeilijker hebben gemaakt en voor nog meer wantrouwen bij de regering ten overstaan van de media hebben gezorgd, vinden zij.