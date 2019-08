Twee drones neergestort in buitenwijk van Beiroet: ontploffing gehoord

In een zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zondag kort voor zonsopgang twee drones neergekomen. Een medewerker van het Franse persagentschap AFP hoorde een grote ontploffing in de buitenwijk, die geldt als een bolwerk van de Hezbollah. Een van de tuigen ontplofte, de andere drone kon worden geneutraliseerd, meldde een verantwoordelijke van de sjiitische beweging aan AFP.

Enkele uren voor het incident voerde de Israëlische luchtmacht nog bombardementen uit in het naburige Syrië, maar de verantwoordelijke kon niet zeggen of het ging om Israëlische drones.

Libanon en buurland Israël leven al lang in onmin. Beiroet beschuldigt Israël er regelmatig van met zijn vliegtuigen en drones het Libanese luchtruim te schenden.

De pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah, die door Israël en de Verenigde Staten wordt beschouwd als een terreurorganisatie, is een belangrijke politieke speler in Libanon. De beweging wordt zowel in de regering als in het Parlement vertegenwoordigd. De laatste grote confrontatie tussen de Hezbollah en Israël dateert van 2006, toen 33 dagen lang een verwoestende oorlog werd uitgevochten die aan Libanese zijde 1.200 doden en aan Israëlische kant 160 mensenlevens eiste.