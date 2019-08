Gelekte mail zaait onrust: “Boris Johnson wil Brits parlement vijf weken sluiten”

Boris Johnson heeft advocaat-generaal Geoffrey Cox gevraagd om te bestuderen of het mogelijk is om het parlement vanaf 9 september vijf weken lang stil te leggen. Dat blijkt uit een e-mail tussen regeringsleden die The Observer wist te bemachtigen. Mogelijk is een opschorting van het parlement een strategie van de Britse premier om te verhinderen dat de Brexit opnieuw uitgesteld wordt.

Het Verenigd Koninkrijk stapt op 31 oktober uit de Europese Unie, met of zonder akkoord. Boris Johnson laat er geen twijfel over bestaan dat het zijn voornaamste doel als Britse premier is om dat te bewerkstelligen. Sinds zaterdag is Johnson op de G7-top in Biarritz om onder meer over dat heikele onderwerp te praten met andere wereldleiders, maar dat betekent niet dat het ondertussen rustig is in het VK.

De oorzaak daarvan is een e-mail die in de voorbije tien dagen vanuit het kabinet van Johnson verstuurd is, waarin de premier advocaat-generaal Geoffrey Cox vraagt om juridisch advies. Hij wil achterhalen of het legaal zou zijn om het parlement vijf weken lang te sluiten, vermoedelijk in een poging om tegenstanders van de Brexit te verhinderen om nog uitstel te vragen.

Het kan

Volgens Cox kan dat juridisch gezien, tenzij de rechtbank ingaat op de vraag van Brexit-tegenstanders om de sluiting te stoppen.

“De bewering dat de regering overweegt om het parlement in september te sluiten zodat de politici niet meer over de Brexit kunnen praten, is volledig vals”, reageert een woordvoerder van de overheid. Maar intussen gebruiken de tegenstanders van de Brexit wel alle krachttermen die ze kunnen vinden om te benadrukken in hoeverre de plannen van Johnson “schandalig” en “ondemocratisch” zijn.

Als het toch zover zou komen, is het koningin Elizabeth die moet beslissen.