Zuid-Korea start opnieuw met militaire oefeningen, tot ongenoegen van Japan: “Absoluut onaanvaardbaar”

Zuid-Korea is zondag begonnen met militaire oefeningen, die het land moeten voorbereiden op een eventuele agressie van Japan. Tokio heeft onmiddellijk zijn ongenoegen over de manoeuvres geuit. De zaak wijst opnieuw op toenemende spanningen tussen de twee Aziatische landen.

De twee dagen durende oefeningen vinden plaats voor de oostkust van Zuid-Korea. Volgens de Zuid-Koreaanse marine dienen de manoeuvres om het leger voor te bereiden op de bescherming van de Dokdo-eilanden en van de omliggende gebieden in de Japanse Zee. Die rotsachtige eilandjes vallen sinds 1945 onder de controle van Zuid-Korea, maar worden ook geclaimd door Japan.

Hoewel een Japanse agressie als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd, organiseert Zuid-Korea al sinds 1986 twee keer per jaar deze manoeuvres. Maar deze keer liggen de militaire oefeningen extra gevoelig. De Zuid-Koreanen hebben nog maar enkele dagen geleden eenzijdig een einde gemaakt aan GSOMIA, een akkoord met Japan over het uitwisselen van militaire inlichtingen.

“Onaanvaardbaar”

Japan noemt de militaire oefeningen dan ook “absoluut onaanvaardbaar” en vraagt om opschorting ervan. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat ook weten dat er via de diplomatieke kanalen geprotesteerd werd in Seoel.

De onenigheid tussen beide landen gaat terug tot de periode 1910-1945, toen het Koreaanse schiereiland een Japanse kolonie was. De relaties raakten de voorbije weken opnieuw vertroebeld, nadat Zuid-Koreaanse rechtbanken van Japanse bedrijven hadden geëist dat ze Zuid-Koreaanse dwangarbeiders uit de tijd van de Japanse bezetting schadeloos zouden stellen. In een reactie daarop had Japan begin augustus Zuid-Korea van een lijst met bevoorrechte handelspartners gehaald, waarop Seoel dus weer een einde maakte aan het GSOMIA-akkoord.

Het oplopen van de spanningen is geen goed nieuws voor de Verenigde Staten. Washington rekent enorm op de samenwerking tussen Japan en Zuid-Korea om zijn beleid te steunen in een regio waar er een gespannen klimaat heerst door de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging en de groeiende macht van China.