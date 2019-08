Het eerste misdrijf in de ruimte? NASA stelt onderzoek in naar scheidende astronaute

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is een onderzoek gestart naar wat mogelijk het eerste misdrijf in de ruimte is. Een astronaut zou zich vanuit het ISS toegang verleend hebben tot de bankrekening van haar ex-echtgenote. Die heeft een klacht ingediend.

Zes maanden lang duurde de missie van Anne McClain in de ruimte. De astronaute - een van de meest vooraanstaande vrouwelijke astronauten in de VS - verbleef in het International Space Station (ISS), waar ze zou deelnemen aan de eerste wandeling door de ruimte met alleen maar vrouwen. Maar zover kwam het niet, door een probleem met de ruimtepakken.

Anne McClain. Foto: AFP

Tijdens de periode in het ISS - sinds juni is ze terug - had McClain wat muizenissen in haar hoofd. De nakende scheiding met Summer Worden, een gewezen inlichtingenofficier bij de Amerikaanse luchtmacht met wie ze in 2014 trouwde, lag nog zwaar op haar lever. En dan vooral het zoontje van Worden, dat een jaar voor ze trouwden geboren werd maar waar ze zich samen over ontfermden. Worden bleef al die tijd wel de enige met ouderlijke macht. En zo is het nu dus nog steeds.

Geld

Dat neemt niet weg dat McClain een band voelt met de jongen. In 2018 probeerde ze de voogdij over het kind zelfs te krijgen, omdat Worden volgens haar slecht omgaat met geld. Een uitspraak daarover is er nog niet, maar McClain verschafte zich tijdens haar half jaar in het ISS wel toegang tot de bankrekeningen van Worden om te controleren waar ze geld aan uitgaf en of ze wel genoeg overhield om voor haar zoon te zorgen.

Worden stelde het niet op prijs dat haar ex-vrouw haar bankverrichtingen in de gaten hield en daagt haar nu voor de rechter. McClain ontkent de feiten niet. Volgens haar advocaat waren de twee dat zelfs overeengekomen dat het mocht omdat hun inkomsten en uitgaven nog altijd via dezelfde rekeningen gebeuren.

Wetteloosheid

Worden heeft een klacht ingediend bij de Federal Trade Commission en de algemene inspectie van NASA. De ruimtevaartorganisatie heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de feiten. Juristen breken zich intussen het hoofd over de wetten die gelden in de ruimte. Wetteloosheid is er niet, maar niet alle wetten zijn er geldig. Mogelijk is het het eerste misdrijf in de ruimte.